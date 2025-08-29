«Лицо, голос и совесть турнира». Соперницу Мирры превозносят за расистский скандал на US Open

US Open. Женщины. Парный разряд. Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Хэрриет Дарт/Юлия Путинцева (Великобритания/Казахстан) — 6:1, 6:2
Катержина Синякова/Тейлор Таусенд (Чехия/США, 1) — Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) — 7:5, 6:2
Россиянка Мирра Андреева и американка Тейлор Таусенд провели неплохую разминку перед очным поединком третьего круга Открытого чемпионата США, который намечен на раннее утро субботы по московскому времени. В ночь на пятницу Мирра успешно стартовала в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер — МиДи отдали соперницам только три гейма. А Тейлор с помощью чешки Катержины Синяковой подтвердила звание лучшей парницы мира. Матч первых «сеяных» против экзотического дуэта Надежда Киченок (Украина) и Алдила Сутджиади (Индонезия) сопровождался ажиотажем на трибунах благодаря скандалу, в который Таунсенд оказалась втянута после одиночного поединка второго круга с Еленой Остапенко из Латвии.
Одно из худших высказываний
В среду Таунсенд впервые за два года выиграла на «мейджоре» больше одного матча в одиночном разряде. Ее жертвой во втором круге стала проводящая ужасный сезон Елена Остапенко (7:5, 6:1). Представительница Латвии с украинскими корнями известна своим дурным характером и в прошлом неоднократно устраивала скандалы — использовала на корте русский мат, ломала ракетки, провоцировала конфликты с судьями и отказывалась пожимать руку соперницам. Например, тренер Елены Рыбакиной на турнире в Риме в 2023 году жаловался, что Остапенко обозвала его подопечную «шлюхой». На сей раз Елена, сенсационно проиграв Тейлор, во время послематчевого приветствия в жесткой форме высказала претензии американке — якобы за невоспитанность и некорректное поведение на корте.
Однако на эмоциях латвийка не учла, что наезжает на афроамериканку, которая педалирует тему борьбы с расизмом в спорте. И поэтому поведение чемпионки «Ролан Гаррос-2017» может быть расценено в контексте расовой нетерпимости. «Это одно из худших высказываний, которое может услышать темнокожий игрок в виде спорта, где подавляющее большинство теннисистов — белые, — прокомментировала слова Остапенко активистка движения BLM Наоми Осака, японка, проживающая в США. — К тому же момент абсолютно неподходящий, и адресовано это было, наверное, самому неудачному человеку из всех возможных. Не знаю, понимает ли Остапенко, какое значение ее фраза имеет в Америке».
Речь о том, что Елена в сердцах предложила Тейлор встретиться за пределами США, полагая, что наглое поведение Таунсенд вызвано тем, что сейчас она выступает перед домашней публикой. Но афроамериканка могла трактовать эти слова как предложение убираться из Штатов — из-за антиэмиграционной политики Дональда Трампа подобные намеки представители нацменьшинств воспринимают очень болезненно. К тому же Тейлор обозвали «невоспитанной», как бы указывая на то, что большинство афроамериканцев — неотесанные дикари. И тот факт, что 139-я ракетка мира в такой ситуации дала отпор грубиянке из Латвии, сделало ее на «Флашинг медоуз» кумиром публики. Издание The New York Post вообще написало, что Таунсенд теперь «лицо, голос и совесть турнира».
Прекрасная мать, отличный друг и хороший человек
«Я в шоке от того, сколько людей атаковали меня в соцсетях и назвали расисткой. Я никогда ею не была, — попыталась оправдаться Остапенко. — Более того, я с большим уважением отношусь ко всем нациям мира. Просто если кто-то ведет себя на корте по отношению ко мне неподобающе, я не могу этого терпеть». Однако американской публике и теннисному сообществу уже все равно, что на самом деле привело к конфликту на корте. Елена в массовом восприятии превратилась в лицемерного монстра, а Тейлор — в несчастную жертву расовой ненависти, которую надо срочно спасать. Слова поддержки своей партнерше по смешанному разряду высказал Бен Шелтон и многие другие теннисисты.
«Думаю, что Остапенко ляпнула это сгоряча, — вступилась за Таунсенд еще одна темнокожая американка Коко Гауфф. — Этого не следовало говорить, независимо от того, что она чувствовала. Зная Тейлор лично, я могу сказать, что обвинения совершенно несправедливы. Она одна из самых приятных спортсменок, которых я когда-либо встречала. Всякий раз, когда у меня возникали трудности на корте, она писала мне СМС, чтобы поинтересоваться, как у меня дела. И мне очень неприятно было слышать о скандале после матча второго круга. С другой стороны, он позволит людям лучше узнать, кто такая Тейлор Таунсенд. Она прекрасная мать, отличный друг, талантливая теннисистка и хороший человек».
Информационный бум привел к тому, что матч первого круга парного разряда с участием Таунсенд собрал рекордное количество зрителей, пришедших поболеть за Тейлор. «Это круто, когда трибуны заполнены до отказа. Когда такое было на стартовом матче в парах? — удивилась “жертва расизма”. — Все, с кем я разговаривала, подтвердили, что Елена проявила ко мне неуважение. Взять хотя бы то, как она размахивала руками перед моим лицом, как будто я ребенок, которого ругают за плохое поведение. Очень лицемерно обвинять меня в неспортивном поведении, когда ты сама постоянно нарушаешь правила фейр-плей. Для меня важно было постоять не только за себя, но и за свои принципы. Что бы ни случилось, какие бы ни выпали испытания, главное — оставаться собой».
Сокрушительный второй круг
Шумиха вокруг Таунсенд — не самая приятная новость для Мирры. Очевидно, что публика в пятницу собирается яростно болеть за Тейлор. И неизвестно, как будет себя чувствовать в этой ситуации Андреева, которая привыкла, что зрители поддерживают ее как восходящую звезду и обаятельную девушку. Американка на волне скандала с Остапенко может поймать кураж и замахнуться на повторение личного рекорда на US Open — в 2019-м она единственный раз в карьере в одиночном разряде добралась в Нью-Йорке до четвертого круга, проиграв там будущей чемпионке Бианке Андрееску из Канады. Хотя, конечно, главные усилия Тейлор направлены на парный турнир, в котором она вместе с Синяковой считается фавориткой.
Мирра и Диана тоже способны в парном разряде на многое. Шнайдер после титула в Монтеррее уже вылетела из одиночной сетки US Open и может сконцентрироваться на выступлении в дуэтах. Против Хэрриет Дарт и Юлии Путинцевой наши девушки сыграли очень мощно, одержав первую победу после вылета в третьем круге Уимблдона. Однако расклады на выступление россиянок в паре оценивать пока рано — здесь не завершен даже первый раунд, и кроме того, что главные фаворитки — Таунсенд/Синякова и Эррани/Паолини — тоже успешно стартовали, сказать пока особо нечего. И думать Андреева в первую очередь сейчас должна об игре в одиночке, где она осталась одной из немногочисленных надежд наших болельщиков.
Второй круг принес российским теннисистам огромное количество разочарований. Вылетели 9 из 13 одиночников из нашей страны. В строю остались только Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Андрей Рублев. Причем Калинской в третьем круге предстоит матч со второй ракеткой мира и одной из главных звезд Открытого чемпионата США полькой Игой Свентек. У Александровой тоже непростая соперница — немецкая ветеранша Лаура Зигемунд, последовательно обыгравшая в Нью-Йорке россиянок Диану Шнайдер и Анастасию Захарову. И только у Рублева сравнительно простой конкурент — квалифай из Гонконга Коулман Вонг, 173-я ракетка мира, никогда ранее не выступавший в основной сетке турниров «Большого шлема». Впрочем, в нынешнем сезоне наши топы регулярно проигрывают таким андердогам, так что терять бдительности Андрею нельзя ни в коем случае.
Автор: Олег Шамонаев