«Лицо, голос и совесть турнира». Соперницу Мирры превозносят за расистский скандал на US Open

Информационный бум привел к тому, что матч первого круга парного разряда с участием Таунсенд собрал рекордное количество зрителей, пришедших поболеть за Тейлор. «Это круто, когда трибуны заполнены до отказа. Когда такое было на стартовом матче в парах? — удивилась “жертва расизма”. — Все, с кем я разговаривала, подтвердили, что Елена проявила ко мне неуважение. Взять хотя бы то, как она размахивала руками перед моим лицом, как будто я ребенок, которого ругают за плохое поведение. Очень лицемерно обвинять меня в неспортивном поведении, когда ты сама постоянно нарушаешь правила фейр-плей. Для меня важно было постоять не только за себя, но и за свои принципы. Что бы ни случилось, какие бы ни выпали испытания, главное — оставаться собой».