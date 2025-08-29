Алькарас вышел в четвертый круг US Open

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.
Во встрече третьего раунда вторая ракетка мира одержал победу над итальянцем Лучано Дардери (32-й номер посева) со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
В следующем круге US Open Алькарас сыграет с победителем встречи Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция).
В другом матче чех Иржи Легечка (20) за 2 часа 11 минут нанес поражение бельгийцу Рафаэлю Коллиньону — 6:4, 6:4, 6:4.
