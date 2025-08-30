Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open

В третьем круге 18-летняя россиянка, пятая сеяная, уступила американке Тейлор Таунсенд, 139-й ракетке мира, со счетом?.
Следующей соперницей 29-летней Таунсенд будет Эмма Наварро Барбора Крейчикова (Чехия, 62-й номер рейтинга WTA).
Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В этом году она дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На US Open Андреева впервые в карьере дошла до третьего круга.
US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.