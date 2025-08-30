Ричмонд
Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертый круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Источник: РБК Спорт

В третьем круге 18-летняя россиянка, пятая сеяная, уступила американке Тейлор Таунсенд, 139-й ракетке мира, со счетом?.

Следующей соперницей 29-летней Таунсенд будет Эмма Наварро Барбора Крейчикова (Чехия, 62-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В этом году она дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На US Open Андреева впервые в карьере дошла до третьего круга.

US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
