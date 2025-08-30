Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open

Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В этом году она дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На US Open Андреева впервые в карьере дошла до третьего круга.