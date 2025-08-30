Мирра со слезами проиграла на US Open 139-й ракетке планеты. Не справилась с давлением трибун

«Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня последние 48 часов. Это важнее, чем мои теннисные успехи на корте, — сказала американка в интервью на корте, возвращаясь к расовому скандалу. — Важно быть смелой и уметь показать себя, что я и сделала нынешним вечером. Ребята, сегодня вы видели настоящую Таунсенд. Я проделал много тяжелой работы и хочу посвятить эту победу своему тренеру. Мы прошли через кровь, пот и слезы. Также передаю привет своему сыну Эй Джею. Я не проводила ночных матчей на этом корте с тех пор, как проиграла Андрееску в 2019 году, когда она стала чемпионкой. Черт возьми, это так здорово. Добро пожаловать на шоу».