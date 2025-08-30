Мирра со слезами проиграла на US Open 139-й ракетке планеты. Не справилась с давлением трибун

Андреева пополнила список выбывших россиян, уступив в третьем круге скандальной американке Тейлор Таунсенд
US Open. Женщины. Одиночный разряд. Третий круг
Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 7:5, 6:2
Первая ракетка России Мирра Андреева не справилась с поймавшей кураж американской левшой Тейлор Таунсенд в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Лучшая парница мира находилась на эмоциональном подъеме и пользовалась безусловной поддержкой трибун после расового скандала в предыдущей встрече с Еленой Остапенко из Латвии.
Расклады перед этим поединком были понятны и полностью оправдались. Обладая преимуществом в классе, Мирра дважды после своих брейков позволяла сопернице нанести ответные удары. И когда это случилось во второй раз — расплакалась от бессилия, после чего ее игра полностью развалилась.
Соперница сильнее и тактически, и ментально
Андреева одержала на старте нынешнего турнира три легкие победы (две в одиночном разряде и одну — в парном). Сложности, связанные с травмой лодыжки явно позади, юная звезда демонстрировала отличную форму и заряженность на борьбу. Однако было очевидно, что матч против 139-й ракетки WTA станет тяжелым. У Таунсенд низкий одиночный рейтинг, но она очень сильная парница — прекрасно играет у сетки и здорово принимает. А перепалка с латвийкой Остапенко, которую темнокожие теннисисты внезапно окрасили в расовый оттенок, придала Тейлор дополнительных сил. Единственным способом сбить наступательный порыв американки было сразу захватить инициативу. Увы, у Андреевой этого не получилось, а затем вдруг выяснилось, что пятая сеяная совершенно не готова к агрессивному теннису в исполнении конкурентки.
Посвежевшая за последние пару месяцев Мирра в жизнерадостных оранжевых кроссовках практически сразу раскрыла все свои карты, пытаясь заставить коренастую американку много бегать и держать ее у задней линии. Несколько минут это работало — Тейлор делала много невынужденных ошибок и не справлялась с мощными ударами уроженки Красноярска. Андреева сделала брейк в первом же гейме на подаче соперницы, но Таунсенд при помощи трибун в этот момент поймала свою игру и стало понятно, что у нашей девушки огромные тактические проблемы. С выходами американки к сетке Мирра пыталась бороться при помощи свечек, но их исполнение оставляло желать лучшего, и соперница очень быстро приспособилась. А плана Б у россиянки, как ни странно, просто не было. По крайней мере, мы его не увидели.
Ключевым в первом сете стал 11-й гейм, когда при счете 5:5 Таунсенд под ноль взяла подачу Андреевой, а Мирра в гневе начала лупить себя по коленям в стиле Андрея Рублева. Проиграв первую партию, россиянка отправилась на туалетный перерыв и вроде бы успокоилась. Во всяком случае, первый гейм второго сета мог стать переломным. В нем юная звезда отыграла на своей подаче три брейковых мяча, взяла девять розыгрышей подряд и повела в счете 2:0.
Увы, это была последняя в этом поединке светлая полоса для россиянки, далее ее игра полностью развалилась. При счете 2:3 Мирра закрыла лицо полотенцем и разрыдалась от бессилия. В тот момент ситуация еще не была безнадежной, но предположения, что Андреева проявит чемпионский характер не оправдались. Таунсенд в этот вечер была сильнее не только тактически, но и ментально.
Тейлор впервые с 2019 года обеспечила себе выход в четвертый раунд на Flushing Meadows.
«Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня последние 48 часов. Это важнее, чем мои теннисные успехи на корте, — сказала американка в интервью на корте, возвращаясь к расовому скандалу. — Важно быть смелой и уметь показать себя, что я и сделала нынешним вечером. Ребята, сегодня вы видели настоящую Таунсенд. Я проделал много тяжелой работы и хочу посвятить эту победу своему тренеру. Мы прошли через кровь, пот и слезы. Также передаю привет своему сыну Эй Джею. Я не проводила ночных матчей на этом корте с тех пор, как проиграла Андрееску в 2019 году, когда она стала чемпионкой. Черт возьми, это так здорово. Добро пожаловать на шоу».
Правильные рассуждения вместо квалифицированной помощи
Следующей соперницей Таунсенд станет чешка Барбора Крейчикова. Ну, а Мирра получает шанс сконцентрироваться на парном разряде вместе со своей партнершей Дианой Шнайдер, которая также провалила нынешней US Open, уступив в первом круге 37-летней Лауре Зигемунд. Соперницами МиДи во втором круге парного разряда станут австралийка Сторм Хантер и американка Дезиро Кравчик.
Перспективы добраться как минимум до полуфинала у наших девушек неплохие, хотя мы, конечно, ждали от них в первую очередь подвигов в одиночке. Совсем уж неудачным итог личного выступления Андреевой считать нельзя — она побила личный рекорд в Нью-Йорке, и, видимо, через неделю станет впервые четвертой ракеткой мира. Однако, когда пятая сеяная вылетает уже в третьем круге мейджора — это сложно назвать успехом.
После весенних триумфов Андреевой на «тысячниках» в Дохе и Индиан-Уэллсе много писали о ее великолепном тандеме с легендарной испанкой Кончитой Мартинес. Много теплых слов о своей наставнице россиянка говорила и сейчас в Нью-Йорке.
«Когда мы только начинали работать, было немного странно и неловко. Но со временем я стала очень комфортно чувствовать себя рядом с ней и на корте, и вне его. Между нами точно появилась химия, делилась Андреева в интервью на канале Tennis Channel. — Мы работаем уже полтора года, и я надеюсь, что это только начало. Она вроде бы не особо на меня жалуется, но, конечно, она тоже человек, женщина. Я пытаюсь ее поддерживать и просто иногда быть милой».
Но теперь именно Кончита должна принять на себя всю тяжесть поражения Мирры от Тейлор на центральном корте US Open. Очевидно, что план на игру оказался неудачным, и тренер не сумела скорректировать его в нужный момент.
В целом после крутого начала весны, когда Андреевой прочили скорую победу на турнире «Большого шлема», мы наблюдаем откат в результатах. После титула в Индиан-Уэллсе россиянка ни разу не проходила дальше четвертьфиналов. Да, благодаря нестабильности соперниц ей удалось закрепиться в топ-5 мирового рейтинга, но Мирра способна на большее уже сейчас. И роль Мартинес — не в том, чтобы говорить правильные слова в интервью, а чтобы раскрыть потенциал талантливой подопечной. В последние полгода с этим получается не очень, и неправильно все списывать на нестабильность, которая обычно сопровождает юниоров во взрослом теннисе.
Автор: Олег Шамонаев