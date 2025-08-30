Гауфф вышла в четвертый круг US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф победила польку Магдалену Френх в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу посеянной под третьим номером Гауфф. У Френх был 28-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем круге четвертого в сезоне турнира Большого шлема чемпионка US Open 2023 года Гауфф сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (15-й номер посева) из Австралии и японкой Наоми Осакой (23).