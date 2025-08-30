Синнер обыграл Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу действующего чемпиона US Open. У Шаповалова был 27-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.
В четвертом круге четвертого в сезоне турнира Большого шлема Синнер сыграет с победителем матча между Александром Бубликом (23-й номер посева) из Казахстана и американцем Томми Полом (14).
В другом матче дня итальянец Лоренцо Музетти (10) прошел соотечественника Флавио Коболли (24), который отказался от продолжения встречи при счете 6:3, 6:2, 2:0 в пользу соперника.