Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер обыграл Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open

Первая ракетка мира Синнер обыграл Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open.

Источник: Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу действующего чемпиона US Open. У Шаповалова был 27-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.

В четвертом круге четвертого в сезоне турнира Большого шлема Синнер сыграет с победителем матча между Александром Бубликом (23-й номер посева) из Казахстана и американцем Томми Полом (14).

В другом матче дня итальянец Лоренцо Музетти (10) прошел соотечественника Флавио Коболли (24), который отказался от продолжения встречи при счете 6:3, 6:2, 2:0 в пользу соперника.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше