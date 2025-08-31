Рублев единственным из россиян вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летний Рублев, 15-й сеяный, обыграл представителя Гонконга Коулмана Вонга, 173-ю ракетку мира, за пять партий со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:4, 3:6.
В ⅛ финала соперником Рублев будет победитель пары Александр Зверев (Германия, 3-й номер рейтинга ATP) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27).
Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP. Россиянин четыре раза доходил до четвертьфинала US Open, в последний раз — в 2023 году.
В мужской сетке US Open Рублев остался последним из россиян. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин проиграли во втором круге, Даниил Медведев — в первом.
US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.