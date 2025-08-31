Россиянка Александрова впервые вышла в четвертый круг US Open

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла немку Лауру Зигемунд в матче третьего круга Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 12-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под 13-м номером. Зигемунд располагается на 52-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час.
Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» (2025) и Уимблдона (2023, 2025). Она впервые сыграет в четвертом круге US Open.
В следующем раунде соперницей 30-летней россиянки станет победительница матча Анна Калинская (Россия, 29-й номер посева) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
Результаты других матчей игрового дня:
- Каролина Мухова (Чехия, 11) — Линда Носкова (Чехия, 21) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2;
- Марта Костюк (Украина, 27) — Диан Парри (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2;
- Наоми Осака (Япония, 23) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:0, 4:6, 6:3.