Рублев сравнялся с Медведевым по количеству выходов во вторую неделю ТБШ

Он 17-й раз вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема». Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по этому показателю.

Теперь список российских теннисистов с наибольшим количеством выходов во вторую неделю «Шлемов» выглядит так:

● 17 — Медведев, Рублев;

● 16 — Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный;

● 14 — Николай Давыденко;

● 12 — Карен Хачанов.

