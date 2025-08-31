Ричмонд
«Это не настоящий теннис, это бесполезно». Бублик — о парном разряде

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о парном разряде в теннисе.

Источник: Getty Images

«Пожалуй, раньше в парный разряд играли ради денег, в начале карьеры. Сейчас, когда тебе уже не нужно рисковать своим телом ради, ну не знаю, $ 50 тыс. за выход в третий или четвёртый раунд парного турнира на “Шлеме”, думаю, именно это и составляет разницу. Кроме того, парный теннис — это весело… но иногда он утомляет, потому что, в каком-то смысле, это не настоящий теннис. Это для тех, кто не может играть в одиночке: они идут в парный разряд, а потом переходят в падел или пиклбол.

Мне нравится играть в паре как в тренировке, чтобы отрабатывать приёмы или разделить корт с кем-то, кто мне симпатичен. Это хорошо. Но воспринимать это как серьёзное соревнование? Разве что ради денег, если кому-то нужны дополнительные средства. В остальном не вижу смысла. Я финалист турнира “Большого шлема” в паре — и что? Я даже не знаю, где находится тот трофей. Это бесполезно. Это как быть чемпионом по паделу», — приводит слова Бублика Clay Tenis.

В одиночном разряде US Open — 2025 Бублик вышел в третий круг, где сыграет с американцем Томми Полом.