Определился соперник Рублева в ⅛ финала US Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в ⅛ финала Открытого чемпионата США 2025.

Источник: Getty Images

Его соперником был немец Александр Зверев. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Следующим соперником канадца будет россиянин Андрей Рублев.

