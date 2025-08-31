Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская проиграла Швентек, уступив первый сет со счета 5:1

Матч закончился со счетом 6:7 (2), 4:6.

Источник: Спортс"

В первом сете Калинская вела 5:1 и трижды подавала на партию. При счете 5:2 у нее было четыре сетбола на подаче — на двух из которых она допустила двойные ошибки.

Швентек за счет этой победы 20-й раз вышла во вторую неделю «Большого шлема».