Калинская проиграла Швентек, уступив первый сет со счета 5:1

В первом сете Калинская вела 5:1 и трижды подавала на партию. При счете 5:2 у нее было четыре сетбола на подаче — на двух из которых она допустила двойные ошибки.
Швентек за счет этой победы 20-й раз вышла во вторую неделю «Большого шлема».
Матч закончился со счетом 6:7 (2), 4:6.
