Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оже-Альяссим в матче со Зверевым впервые обыграл соперника из топ-5 на «Шлеме»

Канадец победил со счетом 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:4.

Источник: Спортс"

Оже-Альяссим впервые обыграл соперника из топ-5 на турнире «Большого шлема». В целом он одержал 20-ю победу над игроком топ-10 в карьере.

За счет этой победы он девятый раз вышел во вторую неделю ТБШ, где сыграет с Андреем Рублевым.