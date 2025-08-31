Ричмонд
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером

Он обыграл Томми Пола — 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:7 (5), 6:1.

Источник: Спортс"

Бублик выиграл 11-й матч подряд — перед поездкой в Нью-Йорк он взял титулы в Гштааде и Китцбюэле.

На US Open представитель Казахстана впервые вышел во вторую неделю.

Дальше он сыграет с Янником Синнером.

