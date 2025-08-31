Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером

Бублик выиграл 11-й матч подряд — перед поездкой в Нью-Йорк он взял титулы в Гштааде и Китцбюэле.
На US Open представитель Казахстана впервые вышел во вторую неделю.
Дальше он сыграет с Янником Синнером.
