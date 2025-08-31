Ричмонд
Казахстанец «повесил баранку» 14-й ракетке мира и сыграет с Синнером на US Open

Первый номер Казахстана Александр Бублик (№ 24) впервые в карьере вышел в ⅛ финала US Open. На стадии третьего круга он играл с местным теннисистом Томми Полом (№ 14), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Первый сет Бублик и Пол завершили на тай-брейке: казахстанец оказался удачливее — 7:6 (5). Во второй партии сценарий повторился, только на сей раз 13-й гейм взял уже американец — 6:7 (4).

В третьем сете Бублику улыбнулась удача — он впервые за весь матч добрался до брейк-поинтов присчётё 4:3. В итоге он реализовал возможность и выиграл сет — 6:3. Но в четвёртом сете спортсмены вновь добрались до тай-брейка. Сильнее оказался Пол — 6:7 (5).

В пятом решающем сете своё превосходство продемонстрировал Александр. Соперник заметно устал и уже не мог поспевать за темпом казахстанца. В итоге 28-летний Бублик разгромил Томми — 6:1! Итоговый счёт: 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:7 (5), 6:1 в пользу казахстанца. Игра продолжалась 3 часа и 39 минут.

Счёт личных встреч между ними стал 2−5 — впереди всё ещё Пол. Казахстанец прервал неудачную серию против американца, до сегодняшнего дня он проиграл ему четыре встречи кряду.
Теперь Бублик впервые в карьере сыграет в ⅛ финала US Open. Его следующим соперником станет лидер мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер (№ 1). 24-летний спортсмен проиграл лишь один сет в трёх стартовых играх. Он является действующим чемпионом турнира.

В очном противостоянии Бублик уступает Синнеру — 2−4. В этом году у них 1−1. Игра между Александром и Янником пройдёт либо вечером 1 сентября, либо рано утром 2 сентября. Стоит отметить, что казахстанец выиграл уже 11 матчей кряду!

