Казахстанец «повесил баранку» 14-й ракетке мира и сыграет с Синнером на US Open

Счёт личных встреч между ними стал 2−5 — впереди всё ещё Пол. Казахстанец прервал неудачную серию против американца, до сегодняшнего дня он проиграл ему четыре встречи кряду.

Теперь Бублик впервые в карьере сыграет в ⅛ финала US Open. Его следующим соперником станет лидер мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер (№ 1). 24-летний спортсмен проиграл лишь один сет в трёх стартовых играх. Он является действующим чемпионом турнира.