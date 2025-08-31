Бублик о том, что пока не проигрывал подачу на US Open: «В следующем матче у меня Янник. Наверное, там пару геймов на подаче проиграю»

«У меня нет объяснений. Когда-нибудь это должно случиться. У Томми были сет-пойнты, и я просто думал: “Надеюсь, что подачу я проиграю не сегодня”.
В следующем матче у меня Янник [Синнер]. Наверное, там пару геймов на подаче проиграю".
Также Бублик прокомментировал то, что выполнил 38 укороченных ударов и в 28 случаях выиграл очко.
«Судя по статистике, важный удар. Это такая же часть игры, как подача. Я стараюсь действовать разнообразно, и сегодня у меня хорошо получалось», — сказал Бублик в интервью на корте.
У Рублева приоткрылся путь в ½, Бублик вышел на Синнера. Итоги дня на US Open.