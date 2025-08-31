Рублев разозлился из-за штрафа в три тысячи долларов за мат во время матча

«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь. Неважно, слушает тебя судья на вышке или нет. В конце концов, во всех видах спорта это нормально. Не думаю, что мы все такие уж святые в критические и стрессовые моменты и что мы никогда не ругаемся», — приводит слова Рублева Punto de Break.