Рублев разозлился из-за штрафа в три тысячи долларов за мат во время матча

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев назвал несправедливым штраф в три тысячи долларов, которому он подвергся за нецензурную брань в матче второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера.
Рублев, который посеян на турнире в Нью-Йорке под 15-м номером, во втором круге обыграл Бойера, который занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь. Неважно, слушает тебя судья на вышке или нет. В конце концов, во всех видах спорта это нормально. Не думаю, что мы все такие уж святые в критические и стрессовые моменты и что мы никогда не ругаемся», — приводит слова Рублева Punto de Break.
В четвертом круге четвертого в сезоне турнира Большого шлема Рублев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25-й номер посева).