Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев разозлился из-за штрафа в три тысячи долларов за мат во время матча

Рублев назвал штраф в 3000 долларов за нецензурную брань на себя несправедливым.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев назвал несправедливым штраф в три тысячи долларов, которому он подвергся за нецензурную брань в матче второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера.

Рублев, который посеян на турнире в Нью-Йорке под 15-м номером, во втором круге обыграл Бойера, который занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь. Неважно, слушает тебя судья на вышке или нет. В конце концов, во всех видах спорта это нормально. Не думаю, что мы все такие уж святые в критические и стрессовые моменты и что мы никогда не ругаемся», — приводит слова Рублева Punto de Break.

В четвертом круге четвертого в сезоне турнира Большого шлема Рублев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25-й номер посева).

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше