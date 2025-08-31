Ричмонд
Риеди — седьмой в списке самых низкорейтинговых участников второй недели «Большого шлема»

Последний раз игрок с более низким рейтингом выходил во вторую неделю «Большого шлема» в 2002-м — № 1093 Рихард Крайчек на «Уимблдоне».

Источник: Спортс"

Риеди — седьмой в списке самых низкорейтинговых участников ⅛ финала «Большого шлема». Его опережают:

Келли Джонс — 447 (Australian Open-1993);

Аарон Крикштейн — 490 (US Open-1983);

Александр Волков — 503 («Уимблдон»-1987);

Джей Бергер — 730 (US Open-1985);

Крайчек — 1093 («Уимблдон»-2002);

Ги Форже — 1130 («Уимблдон»-1994).

