Риеди — седьмой в списке самых низкорейтинговых участников второй недели «Большого шлема»

Риеди — седьмой в списке самых низкорейтинговых участников ⅛ финала «Большого шлема». Его опережают:
Келли Джонс — 447 (Australian Open-1993);
Аарон Крикштейн — 490 (US Open-1983);
Александр Волков — 503 («Уимблдон»-1987);
Джей Бергер — 730 (US Open-1985);
Крайчек — 1093 («Уимблдон»-2002);
Ги Форже — 1130 («Уимблдон»-1994).
