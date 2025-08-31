Рублев о штрафе за брань на US Open: «Когда я ругаюсь сам на себя — это мое личное дело, и наказывать за это, на мой взгляд, неправильно»

"Все зависит от ситуации. Когда я ругаюсь сам на себя — это мое личное дело, и наказывать за это, на мой взгляд, неправильно. Если ты позволяешь себе грубость в адрес судьи или соперника — другое дело, тут наказание оправдано. То же самое, если ты орешь на весь корт.
Но когда это разговор с самим собой — неважно, слышит судья или нет — это твое право, твой способ справляться с эмоциями. Наказывать за это серьезно я не считаю правильным. В конце концов, подобные вещи случаются в любом виде спорта. В решающие, стрессовые моменты такое бывает — это спорт, это жизнь.
То же самое и вне корта: в стрессовых ситуациях, в ключевые моменты я не верю, что все мы суперсвятые и никогда не говорим плохих слов. Все мы люди. И когда ты срываешься на самого себя — это личная реакция, а не оскорбление окружающих", — сказал Рублев на пресс-конференции.
У Рублева приоткрылся путь в ½, Бублик вышел на Синнера. Итоги дня на US Open.