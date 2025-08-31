Медведев, наконец, уволил тренера. Отчаянная попытка россиянина спасти карьеру

Бывший первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев и французский специалист Жиль Сервара прекратили сотрудничество. Из команды российского теннисиста также уходит тренер по физподготовке Эрик Эрнандес. Из прежних помощников с Даниилом пока остается только физиотерапевт Гаэтан Боде. Наверняка скоро станет известно имя нового наставника россиянина, который откровенно проваливает сезон. Однако очевидно, что ему придется очень непросто. В этом году Медведев выиграл лишь один матч на турнирах «Большого шлема», выпал из топ-10 и практически гарантированно пропустит итоговый «мастерс».
Нестандартная магия
Ранний вылет Медведева на US Open стал последним турниром успешного дуэта талантливого игрока и его бессменного тренера и, видимо, последней каплей в чаше терпения Даниила. Вместе они проработали 11 лет, пройдя за это время невероятный путь: первые победы на «челленджерах», дебют в топ-10, 20 больших титулов, включая успех на US Open-2021 и шести «мастерсах», и главное — попадание на вершину мирового рейтинга в 2022 году.
«Благодарю тебя за доверие, — написал Жиль Сервара. — Я отдал все, каждую секунду, ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, поддерживать тебя (даже когда было трудно) и находить вместе с тобой и командой решения, которые помогали добиться успеха. Я буду помнить о твоей нестандартной магии как игрока, в которой заключается твоя сила. Уверен, она вернется. Желаю всех успехов, к которым ты стремишься».
Сервара, который в качестве игрока на профессиональном уровне не поднимался выше «фьючерсов» ITF, было чуть за 30, когда он на Лазурном Берегу Франции познакомился с Медведевым. Жиль работал на Жан-Рене Лиснара, открывавшего в Каннах академию Еlite Tennis Center, и пришел со своим боссом на первую встречу с Медведевым, только перебравшимся на французские корты.
Первое время в Еlite Tennis Center Даниил занимался с Лиснаром, но вскоре стало понятно, что по темпераменту ему больше подходит Жиль — «веселый парень», как описывали его родители теннисиста. Именно Сервара со всеми остановками прошел с Медведевым сложнейший путь в профессиональном теннисе. Именно этот специалист в 2017-м убедил Медведева вложиться в теннис по-настоящему, а не двигаться по пути наименьшего сопротивления. Даниил потом вспоминал тот разговор по пути из Монреаля в Цинциннати как поворотную точку карьеры:
«Я сказал: “Зачем мне относиться к теннису серьезно? Для этого нужна такая преданность делу, такая психологическая сила. А у меня ощущение, что смысла в этом нет”. Жиль засмеялся и сказал: “Окей, давай проверим. Может, ты прав”. Сейчас он смеется и говорит: “Эй, Даниил, а помнишь, что ты говорил? Какие мысли теперь?”.
Психологический барьер
В 2019 году Сервара признали тренером года по версии ATP. Тогда Даниил выиграл «мастерсы» в Шанхае и Цинциннати, а также титулы в Софии и Санкт-Петербурге. В 2020 году Медведев взял еще два трофея, включая итоговый «мастерс», в 2021-м — четыре, в том числе US Open, в 2022-м — два, в 2023-м — пять (в том числе грунтовый «мастерс» в Риме).
В конце 2023-го к тренерской команде Медведева присоединился экс шестая ракетка мира Жиль Симон. И начало сотрудничества было отличным. На первом в сезоне-2024 турнире, коим стал для Даниила Открытый чемпионат Австралии, россиянин дошел до финала, где был очень близок к своему второму «Шлему», но уступил в пяти сетах Яннику Синнеру.
«Он дополняет команду, в будущем он поможет достигнуть большего, выиграть титулы, — рассказывал о сотрудничестве с Симоном Даниил. — С его помощью я стану более сильным игроком. Конечно, Жиль Сервара будет проводить со мной больше времени, чем Жиль Симон, потому что так было раньше».
Прогноз Даниила о титулах с Симоном не сбылся. Причем не сбылся совсем. За сезон россиянин не выиграл ни одного финала, что не случалось с ним с 2017-го (кроме решающего матча Australian Open, был финал с Алькарасом в Индиан-Уэллсе).
За год работы с Симоном россиянин опустился с третьего места рейтинга ATP на седьмое. Перемены назрели, но далеко не факт, что проблема только в тренере или вообще в нем. После официального ухода бывшего игрока сборной Франции дела у Даниила по-прежнему не наладились.
В этом году кризис Даниила опустился на новый уровень. На четырех самых престижных турнирах года Медведев выиграл всего один матч из пяти. Это просто катастрофический результат для теннисиста такого уровня, что, возможно, свидетельствует о новом комплексе у нашей звезды — фантомной боязни провала на больших соревнованиях.
Казалось бы, страх перед повышенным вниманием, опасения за спортивный и финансовый результаты мешают раскрыться на «мейджорах», как правило, юниорам. С опытом теннисисты учатся справляться с давлением и нервами. А те, кому это не удается, просто завершают карьеру. Однако у Медведева мы наблюдаем обратную картину. В молодые годы Даниила спасал драйв, а сейчас удача словно повернулась к россиянину спиной. И здесь недостаточно все объяснить утратой мотивации, сменой жизненных приоритетов или предсказуемостью для соперников.
Налицо некий психологический барьер — или фатальные ошибки в подготовке. Идея смены тренерского штаба уже не просто шептала, а била во все колокола. Как бы привычно и комфортно ни работалось Даниилу с Сервара. И вот увольнение, назревавшее очень давно, произошло. Вне сомнений, это не личный конфликт, а попытка изменить ситуацию, прервать полосу неудач и попытаться вернуться в элиту. Рискнуть и попытаться что-то изменить. Выйти из зоны комфорта и бороться с собой и соперниками, угодить в мейнстрим и все-таки еще попылить — не в недрах топ-100, а на вершине.