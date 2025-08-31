Медведев, наконец, уволил тренера. Отчаянная попытка россиянина спасти карьеру

Налицо некий психологический барьер — или фатальные ошибки в подготовке. Идея смены тренерского штаба уже не просто шептала, а била во все колокола. Как бы привычно и комфортно ни работалось Даниилу с Сервара. И вот увольнение, назревавшее очень давно, произошло. Вне сомнений, это не личный конфликт, а попытка изменить ситуацию, прервать полосу неудач и попытаться вернуться в элиту. Рискнуть и попытаться что-то изменить. Выйти из зоны комфорта и бороться с собой и соперниками, угодить в мейнстрим и все-таки еще попылить — не в недрах топ-100, а на вершине.