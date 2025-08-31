Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас о необычных ударах: «Не буду врать, иногда я их тренирую»

Испанец вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Артура Риндеркнеша (7:6 (4), 6:3, 6:4).

Источник: Спортс"

— Кажется, что каждый раз, когда ты играешь, мы видим какой-то особый удар или особый момент. Ты это тренируешь или все происходит случайно?

— Иногда я тренирую [такие удары]. Не буду врать (смеется). Но я не слишком много это тренирую — просто если будет возможность, то я попробую. И в матче то же самое — у меня появляется возможность, и я такой: «Почему бы и нет?» (улыбается). Мне кажется, людям это нравится. И мне нравится играть в такой теннис. Так что это все происходит естественно, — сказал испанец в интервью на корте.