Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб

Лига Ставок Теннисный клуб, 1-й и 2-й игровые дни.

30 сентября, суббота.

Группа А.

REDGI и Даниэль Хазиме — Коста Лакоста и Евгения Бурдина — 3:1.

Коста Лакоста и Евгения Бурдина — OBLADAET и Дарья Назаркина — 0:2.

REDGI и Даниэль Хазиме — OBLADAET и Дарья Назаркина — 0:2.

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — Коста Лакоста и Евгения Бурдина — 2:1.

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — OBLADAET и Дарья Назаркина — 1:2.

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — REDGI и Даниэль Хазиме — 1:2.

31 сентября, воскресенье.

Группа B.

Кравц и Мария Крупенина — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 1:2.

Текила и Екатерина Дранец — Юлия Коваль и Николай Селиванов — 2:0.

Кравц и Мария Крупенина — Юлия Коваль и Николай Селиванов — 2:0.

Текила и Екатерина Дранец — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 1:2.

Юлия Коваль и Николай Селиванов — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 0:2.

Текила и Екатерина Дранец — Кравц и Мария Крупенина — 2:0.

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».