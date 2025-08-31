Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб

30 сентября, суббота.
Группа А.
REDGI и Даниэль Хазиме — Коста Лакоста и Евгения Бурдина — 3:1.
Коста Лакоста и Евгения Бурдина — OBLADAET и Дарья Назаркина — 0:2.
REDGI и Даниэль Хазиме — OBLADAET и Дарья Назаркина — 0:2.
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — Коста Лакоста и Евгения Бурдина — 2:1.
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — OBLADAET и Дарья Назаркина — 1:2.
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова — REDGI и Даниэль Хазиме — 1:2.
31 сентября, воскресенье.
Группа B.
Кравц и Мария Крупенина — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 1:2.
Текила и Екатерина Дранец — Юлия Коваль и Николай Селиванов — 2:0.
Кравц и Мария Крупенина — Юлия Коваль и Николай Селиванов — 2:0.
Текила и Екатерина Дранец — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 1:2.
Юлия Коваль и Николай Селиванов — Юлия Королева и Артем Кузнецов — 0:2.
Текила и Екатерина Дранец — Кравц и Мария Крупенина — 2:0.
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».