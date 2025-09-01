Ричмонд
Соболенко останется № 1 рейтинга после US Open

Она гарантировала это за счет победы над Кристиней Букшей (6:1, 6:4) и выхода в четвертьфинал US Open, где она защищает титул.

Источник: Спортс"

Соболенко 14-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она доходит до этой стадии на 12 последних ТБШ, на которых выступает.

Дальше белоруска встретится с Еленой Рыбакиной или Маркетой Вондроушовой.