Соболенко останется № 1 рейтинга после US Open

Соболенко 14-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она доходит до этой стадии на 12 последних ТБШ, на которых выступает.
Дальше белоруска встретится с Еленой Рыбакиной или Маркетой Вондроушовой.
Она гарантировала это за счет победы над Кристиней Букшей (6:1, 6:4) и выхода в четвертьфинал US Open, где она защищает титул.
