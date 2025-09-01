Вондроушова выбила Рыбакину и второй раз вышла в четвертьфинал US Open

Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open. Всего она пятый раз добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».
Теперь ее баланс против топ-10 составляет 16:26, а на «Шлемах» — 5:7. В этом году она выиграла четыре из пяти матчей против соперниц из десятки.
Дальше Вондроушова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
