Разгромом обернулся матч Бублика с первой ракеткой мира на US Open

Встреча продлилась всего 1 час 23 минуты и прошла под полным контролем фаворита. Синнер доминировал как в розыгрышах, так и на подаче: на его счету восемь эйсов против двух у Бублика. Казахстанец допустил 13 двойных ошибо, тогда как у итальянца зафиксирована лишь одна.