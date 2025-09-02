Разгромом обернулся матч Бублика с первой ракеткой мира на US Open

Встреча продлилась всего 1 час 23 минуты и прошла под полным контролем фаворита. Синнер доминировал как в розыгрышах, так и на подаче: на его счету восемь эйсов против двух у Бублика. Казахстанец допустил 13 двойных ошибо, тогда как у итальянца зафиксирована лишь одна.
Ключевым фактором стали брейк-пойнты. Синнер реализовал восемь из 17 возможностей, в то время как Бублик не смог воспользоваться своим единственным шансом.
Таким образом, казахстанец завершает своё выступление на турнире, а Синнер выходит в четвертьфинал, где его ждёт встреча с соотечественником — десятой ракеткой мира Лоренцо Музетти.