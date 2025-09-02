Ричмонд
Разгромом обернулся матч Бублика с первой ракеткой мира на US Open

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 24 ATP) завершил выступление на US Open, уступив в ⅛ финала первой ракетке мира Яннику Синнеру. Итальянец одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:1, 6:1, 6:1, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча продлилась всего 1 час 23 минуты и прошла под полным контролем фаворита. Синнер доминировал как в розыгрышах, так и на подаче: на его счету восемь эйсов против двух у Бублика. Казахстанец допустил 13 двойных ошибо, тогда как у итальянца зафиксирована лишь одна.

Ключевым фактором стали брейк-пойнты. Синнер реализовал восемь из 17 возможностей, в то время как Бублик не смог воспользоваться своим единственным шансом.

Таким образом, казахстанец завершает своё выступление на турнире, а Синнер выходит в четвертьфинал, где его ждёт встреча с соотечественником — десятой ракеткой мира Лоренцо Музетти.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
