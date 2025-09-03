Ричмонд
Вондроушова снялась с US Open перед четвертьфинальным матчем с Соболенко

Чешка снялась перед матчем против Арины Соболенко из-за травмы.

Таким образом, Соболенко без борьбы прошла в полуфинал. Там она сыграет с Джессикой Пегулой.

