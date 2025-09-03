Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец сотворил камбэк на US Open после сенсации

17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы продолжает успешное выступление на юниорском US Open, передают Vesti.kz.

Источник: KTF

В поединке третьего круга (⅛ финала) он обыграл финского игрока Оскари Пальданиуса (№ 991 ATP) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 6 минут и получился непростым: Нурланулы уступил в первом сете, однако сумел переломить ход встречи, продемонстрировав уверенную игру на подаче и приёме в следующих партиях.

В четвертьфинале представитель Казахстана сыграет против россиянина Тимофея Дерепаско (№ 925 ATP).

Напомним, во втором круге юниорского турнира Большого шлема в США Зангар Нурланулы сотворил сенсацию, обыграв 13-ю ракетку мира Алана Важного.