Оже-Альяссим вышел в полуфинал US Open

Оже-Альяссим обыграл восьмую ракетку мира де Минаура и вышел в полуфинал US Open.

Источник: Mark Brake/Getty Images

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Алекса де Минаура и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, проходящего на хардовых кортах Нью-Йорка.

Встреча между восьмой ракеткой мира де Минуаром и Оже-Альяссимом (27) завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) в пользу канадца. Спортсмены провели на корте 4 часа 10 минут.

Оже-Альяссим вышел в полуфинал US Open впервые с 2021 года. Де Минаур никогда не доходил дальше четвертьфинала турнира в Нью-Йорке.

В полуфинале четвертого в сезоне турнира Большого шлема Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между итальянцами Янником Синнером (1) и Лоренцо Музетти (10).

