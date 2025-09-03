МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Алекса де Минаура и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, проходящего на хардовых кортах Нью-Йорка.
Встреча между восьмой ракеткой мира де Минуаром и Оже-Альяссимом (27) завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) в пользу канадца. Спортсмены провели на корте 4 часа 10 минут.
Оже-Альяссим вышел в полуфинал US Open впервые с 2021 года. Де Минаур никогда не доходил дальше четвертьфинала турнира в Нью-Йорке.
В полуфинале четвертого в сезоне турнира Большого шлема Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между итальянцами Янником Синнером (1) и Лоренцо Музетти (10).