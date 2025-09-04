Анисимова повторила достижение Кузнецовой 16-летней давности на ТБШ

Напомним, на Уимблдоне-2025 Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. В четвертьфинале US Open американка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.
За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.
