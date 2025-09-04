Определились все полуфиналистки US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы. Матч начнется в 02:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября.
В тот же день японка Наоми Осака встретится с американкой Амандой Анисимовой. Начало — в 03:30 по московскому времени.
В 2024 году Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале она переиграла Джессику Пегулу.
