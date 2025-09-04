Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились все полуфиналистки US Open

В четверг, 4 сентября, определились все полуфиналистки турнира «Большого шлема» US Open.

Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы. Матч начнется в 02:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября.

В тот же день японка Наоми Осака встретится с американкой Амандой Анисимовой. Начало — в 03:30 по московскому времени.

В 2024 году Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале она переиграла Джессику Пегулу.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше