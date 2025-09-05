Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»

У него такой большой талант и потенциал, он мог делать невероятные вещи, но то, что он игнорировал свой организм, привело его туда, где он сейчас. Как друг я скажу, что он мне очень нравится, и я надеюсь, что он вернется — чтобы сыграть тот матч с Соболенко и хотя бы Australian Open, потому что он этого заслуживает. Для игрока непросто не понимать, присутствуешь ты или нет, когда ты неофициально завершил карьеру, но все еще пытаешься. Я желаю ему всего наилучшего — и, может быть, чтобы он немного меньше пил и присылал эти видео (улыбается)".