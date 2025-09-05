Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open

Соболенко в третий раз подряд дошла до решающего матча турнира. В 2023 году она проиграла в матче за титул американке Коко Гауфф, годом позднее в титульной встрече победила Пегулу. Соболенко стала первой теннисисткой со времен американки Серены Уильямс (2012−2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США. Подобное в Открытую эру (когда перестало существовать разделение на любителей и профессионалов) также удавалось австралийке Ивонн Гулагонг-Тёрнбулл (1974−1977), немке Штеффи Графф (1987−1990, 1993−1996), швейцарке Мартине Хингис (1997−1999), представительницам США Крис Эверт (1975−1980, 1982−1984), Мартине Невратиловой (1983−1987) и Винус Уильямс (2000−2002).