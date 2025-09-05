Ричмонд
Анисимова вышла в финал на втором «Большом шлеме» подряд

Американка обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку — 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.

Источник: Спортс"

Анисимова вышла в финал на втором «Шлеме» подряд. На «Уимблдоне» она не взяла ни гейма в решающем матче против Иги Швентек.

За титул американка, родители которой в 1990-х переехали в США из Москвы, поборется с Ариной Соболенко.

