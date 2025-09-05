Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Он сказал, что искренне считает, что выиграет — так что я постараюсь сделать все возможное, чтобы надрать ему задницу»

— Мне кажется, это классная идея. Для зрителей это будет захватывающе. Будет весело, особенно при учете, что я сыграю против кого-то вроде Ника. Он сказал в одном интервью, что он искренне считает, что выиграет — так что я обязательно приду и постараюсь сделать все возможное, чтобы надрать ему задницу (смеется).