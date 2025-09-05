Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ выпустит памятную серебряную монету к 150-летию тенниса в России

Монету номиналом 3 рубля выпустят в обращение 8 сентября.

Источник: Банк России

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету «150-летие тенниса в России», сообщается на сайте ЦБ.

Монета номиналом 3 рубля выпускается в обращение 8 сентября.

«Сын императора Александра II, Сергей, 12 июня 1875 года сделал в своем дневнике запись, что он с братьями играл в теннис на лужайке Александровского сада в Царском селе. Это первое свидетельство игры в теннис в России», — говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 3 тыс. штук.