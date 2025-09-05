ЦБ выпустит памятную серебряную монету к 150-летию тенниса в России

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету «150-летие тенниса в России», сообщается на сайте ЦБ.
Монета номиналом 3 рубля выпускается в обращение 8 сентября.
«Сын императора Александра II, Сергей, 12 июня 1875 года сделал в своем дневнике запись, что он с братьями играл в теннис на лужайке Александровского сада в Царском селе. Это первое свидетельство игры в теннис в России», — говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 3 тыс. штук.