Стали известны победительницы US Open в парном разряде

Канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф обыграли в финале чешку Катержину Синякову и американку Тейлор Таунсенд.

Источник: Getty Images

Канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф стали победительницами US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финале Дабровски и Рутлифф, третьи сеяные, обыграли чешку Катержину Синякову и американку Тейлор Таунсенд, лидеров мирового парного рейтинга, со счетом 6:4, 6:4.

33-летняя Дабровски и 30-летняя Рутлифф выиграли свой второй в карьере турнир «Большого шлема» в парном разряде после US Open-2023.

Победительницы турнира в парном разряде получат $1 млн призовых и 2000 рейтинговых очков, финалистки — $500 тыс. и 1300 очков.