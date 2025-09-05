Стали известны победительницы US Open в парном разряде

Канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф стали победительницами US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В финале Дабровски и Рутлифф, третьи сеяные, обыграли чешку Катержину Синякову и американку Тейлор Таунсенд, лидеров мирового парного рейтинга, со счетом 6:4, 6:4.
33-летняя Дабровски и 30-летняя Рутлифф выиграли свой второй в карьере турнир «Большого шлема» в парном разряде после US Open-2023.
Победительницы турнира в парном разряде получат $1 млн призовых и 2000 рейтинговых очков, финалистки — $500 тыс. и 1300 очков.