«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open

Многие представители мира тенниса восхитились силой воли Аманды Анисимовой после её победы над шестикратной чемпионкой ТБШ, второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Вот так оценила игру теннисистки экс первая ракетка планеты, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен: «Два года назад я перестала верить в неё. Когда мы все видели, как ей тяжело, то не думали, что она сможет вернуться в таком состоянии. Это урок мужества и упорного труда. Она вовремя позаботилась о себе, когда взяла паузу от тенниса. Когда ты можешь вот так вернуться после того, что пережила на Уимблдоне, это впечатляет. У неё невероятные внутренние ресурсы, и она знает, как использовать трудные моменты, через которые ей пришлось пройти, в своих интересах», — приводит слова Энен TNT Sports.