Лендл о доминировании Синнера: «Янник играет все лучше и перманентно хочет прогрессировать. Это редкое и ценное качество»

Когда они с Карлосом проигрывают, это всегда неожиданность. Хотя нельзя сбрасывать со счетов Оже-Альяссима: Феликс способен обыграть любого — но лишь единоразово. Вопрос в другом: а как было бы, если бы они сыграли десять матчей подряд? Если ты хорошо подаешь, заставляешь соперника ошибаться и держишься в розыгрышах, шанс есть. Бублик, например, победил Янника в Галле. Да, это было на траве и сразу после «Ролан Гаррос», но он показал, насколько может быть опасным. Игроки с такой мощью, как Бублик или Феликс, могут время от времени доставлять проблемы Синнеру и Алькарасу. Но стабильнее их все равно никто не играет.