Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер и Алькарас сыграют в третьем подряд финале «Большого шлема»

Итальянский теннисист победил канадца Феликса Оже-Альяссима и сыграет в финале третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Источник: РБК Спорт

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 24-летний Синнер, первая ракетка мира, победил 25-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, 27-го номера рейтинга ATP, со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

В личных встречах у Синнера и Оже-Альяссима счет стал 2:2.

В решающем матче соперником Синнера будет испанец Карлос Алькарас (второй номер рейтинга ATP). Синнер и Алькарас сыграют в третьем подряд финале «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» победил Алькарас, в финале Уимблдона — Синнер.

Для Синнера этот финал мэйджора стал пятым подряд. На Australian Open-2025 он победил Александра Зверева, который на тот момент занимал второе место в рейтинге. Впервые в истории в финалах всех турниров «Большого шлема» сезона встретились первые два номера рейтинга.

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол. Лучший результат Оже-Альяссима на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы US Open в 2021-м и в этом году.

US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше