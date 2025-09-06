Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 24-летний Синнер, первая ракетка мира, победил 25-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, 27-го номера рейтинга ATP, со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
В личных встречах у Синнера и Оже-Альяссима счет стал 2:2.
В решающем матче соперником Синнера будет испанец Карлос Алькарас (второй номер рейтинга ATP). Синнер и Алькарас сыграют в третьем подряд финале «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» победил Алькарас, в финале Уимблдона — Синнер.
Для Синнера этот финал мэйджора стал пятым подряд. На Australian Open-2025 он победил Александра Зверева, который на тот момент занимал второе место в рейтинге. Впервые в истории в финалах всех турниров «Большого шлема» сезона встретились первые два номера рейтинга.
Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол. Лучший результат Оже-Альяссима на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы US Open в 2021-м и в этом году.
US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.