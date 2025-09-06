Синнер и Алькарас сыграют в третьем подряд финале «Большого шлема»

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол. Лучший результат Оже-Альяссима на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы US Open в 2021-м и в этом году.