Организаторы US Open не приглашали Дональда Трампа на мужской финал

По информации Bounces, Трампа на финал пригласил Rolex, швейцарская компания, производящая часы класса люкс. У Rolex есть эксклюзивная большая ложа на стадионе имени Артура Эша.
В последний раз Трамп присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.
В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
