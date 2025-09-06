Ричмонд
Организаторы US Open не приглашали Дональда Трампа на мужской финал

Президент США Дональд Трамп не получал приглашения от организаторов US Open на мужской финал турнира, который состоится в воскресенье, 7 сентября.

Источник: Чемпионат.com

По информации Bounces, Трампа на финал пригласил Rolex, швейцарская компания, производящая часы класса люкс. У Rolex есть эксклюзивная большая ложа на стадионе имени Артура Эша.

В последний раз Трамп присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.

В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

