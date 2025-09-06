Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе

Нельзя не отметить и невероятную стабильность Синнера. За последние два года, в которые он вышел на свой нынешний уровень — через некоторое время после начала работы с тренером Дарреном Кэхиллом — Янник потерпел всего 10 поражений, из которых шесть пришлись на матчи с Карлосом! С одной стороны, Алькарас стал доминировать в их противостоянии, взяв за это время все очные встречи, кроме одной. С другой — за полтора года Синнер лишь четыре раза уступал кому-то, кроме Алькараса! В полуфинале Монте-Карло-2024 он проиграл Стефаносу Циципасу, в четвертьфинале Уимблдона-2024 уступил Даниилу Медведеву, в четвертьфинале Цинциннати-2024 — Андрею Рублёву, а во втором круге Галле-2025 — Александру Бублику. При этом лишь 1 из 10 матчей Янник проиграл не в решающей партии — 6:7 (5:7), 1:6 Карлосу в финале Рима-2025, на своём первом турнире после трёхмесячной дисквалификации из-за клостебола.