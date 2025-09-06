Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе

Янник и Карлос сразятся в третьем финале «Шлема» подряд. Здесь ставки высоки как никогда — на кону ещё и первая строчка рейтинга ATP.

Источник: Getty Images

Финал US Open в мужском одиночном разряде получился максимально ожидаемым по составу — но это не означает, что будет неинтересно. Матчи между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером (а участниками решающего поединка стали именно они) — лучшее, что сейчас есть в ATP с точки зрения уровня тенниса и борьбы на равных. Пока что никто, кроме них двоих, не выглядит достойным наследником Биг-3 в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, и именно они задают высочайшую планку, являясь локомотивами развития тенниса.

Даже удивительно, что на «Ролан Гаррос» в этом году Синнер и Алькарас впервые встретились друг с другом в финале турнира «Большого шлема». С тех пор они пошли быстро «набивать» статистику противостояний в поединках такого уровня — заключительный матч US Open станет уже третьим подряд, в котором они сыграют между собой. В этих поединках у испанца и итальянца пока что установлено равновесие — Карлос выиграл на «РГ», одержав там сумасшедшую волевую победу, а Янник победил в финале Уимблдона, впервые в карьере став чемпионом этого турнира.

Что касается их теннисного пути в целом, то Алькарас заявил о себе раньше, хотя он почти на два года младше Синнера. Уже в 2022-м (5 мая того года Карлосу исполнилось 19 лет) испанец вышел на очень высокий уровень. Весной он взял два титула на «Мастерсах», выиграв Майами на харде и Мадрид на грунте — причём на домашних кортах последовательно, начиная с четвертьфинальной стадии, победил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева! Вишенкой на торте стал триумф на US Open, позволивший Карлосу сместить с первой строчки рейтинга Даниила Медведева и стать самым юным теннисистом, когда-либо поднимавшимся на эту позицию. Через несколько месяцев Алькарас стал и самым молодым игроком, завершившим сезон в качестве первой ракетки мира — ранее оба рекорда принадлежали австралийцу Ллейтону Хьюитту, установившему их на финише сезона-2001, в 20 лет 8 месяцев.

Кстати, как раз на том US Open был сыгран первый по-настоящему значимый и по-настоящему эпичный матч между Карлосом и Янником. Они встретились в четвертьфинале, где Синнер повёл 2:1 по сетам, взяв вторую и третью партии на тай-брейке, а в четвёртой подавал на матч. Алькарас отыграл матчбол на приёме, сделал брейк, в итоге взял четыре гейма подряд на финише того сета, а в решающем дожал итальянца, победив со счётом 6:3. После этого Карлос также в пяти партиях одолел Фрэнсиса Тиафо, а в финале в четырёх сетах справился с Каспером Руудом.

Интересно, что до нынешнего US Open то был единственный финал Алькараса на хардовых «Шлемах». Защищая титул в Нью-Йорке в 2023-м, он уступил в полуфинале Даниилу Медведеву, а в прошлом году и вовсе вылетел уже во втором круге — да и в целом посредственно по своим меркам провёл концовку сезона после поражения от Новака Джоковича в финале парижской Олимпиады. На Australian Open же лучшим результатом Карлоса до сих пор остаётся четвертьфинал. При этом он завоевал уже по два титула на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне плюс был в финале травяного мэйджора в этом году. И у финала US Open — 2025 есть кое-что общее с решающим матчем трёхлетней давности — чемпион получит не только трофей турнира, но и звание первой ракетки мира.

Расклад в этом плане простой — Синнеру изначально нужно было выступить в Нью-Йорке лучше Алькараса, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Перед турниром их разделяло 1890 очков, однако итальянец защищал здесь 2000 очков, а испанец — всего 50. Даже в случае победы Янника разрыв прилично сократится и составит 640 очков, ну, а если чемпионом станет Карлос, он окажется впереди на 760 рейтинговых баллов. При этом в Чемпионской гонке, где считаются только очки нынешнего сезона, Алькарас прилично оторвался от Синнера — если итальянец завоюет на US Open титул, то всё равно будет отставать на 1190 очков. Так что у Карлоса при любом исходе финала отличные шансы на первую строчку рейтинга, ведь к концу сезона Чемпионская гонка и рейтинг 52 недель синхронизируются.

Безусловно, противостояние Алькараса и Синнера — это в том числе противоборство стилей игры. Карлос действует в более атакующей, творческой манере, чаще «сочиняет» невероятные комбинации на корте, рискует и больше ошибается. Янник же более методично давит темпом и глубиной ударов, умеет попадать по выверенным траекториям в самые линии и всегда внешне невозмутим. Можно назвать их битвы противостоянием пламени и льда. Сомневаться в том, что они выдадут прекрасный уровень тенниса, точно не приходится, где бы они ни играли. Исключением стал только недавний финал «Мастерса» в Цинциннати, но по объективным причинам — итальянцу изначально было плохо, он попытался сыграть, однако не смог показать практически ничего и снялся при 0:5 в первой партии.

Нельзя не отметить и невероятную стабильность Синнера. За последние два года, в которые он вышел на свой нынешний уровень — через некоторое время после начала работы с тренером Дарреном Кэхиллом — Янник потерпел всего 10 поражений, из которых шесть пришлись на матчи с Карлосом! С одной стороны, Алькарас стал доминировать в их противостоянии, взяв за это время все очные встречи, кроме одной. С другой — за полтора года Синнер лишь четыре раза уступал кому-то, кроме Алькараса! В полуфинале Монте-Карло-2024 он проиграл Стефаносу Циципасу, в четвертьфинале Уимблдона-2024 уступил Даниилу Медведеву, в четвертьфинале Цинциннати-2024 — Андрею Рублёву, а во втором круге Галле-2025 — Александру Бублику. При этом лишь 1 из 10 матчей Янник проиграл не в решающей партии — 6:7 (5:7), 1:6 Карлосу в финале Рима-2025, на своём первом турнире после трёхмесячной дисквалификации из-за клостебола.

У Алькараса с этим дела обстоят похуже. Он только в нынешнем сезоне потерпел уже шесть поражений (соответственно, всего одно из них было от Синнера), а в 2024-м вообще уступил 13 раз! Половина из них, шесть, пришлась на концовку года, после Олимпиады в Париже, но и до этого случались проигрыши теннисистам, которых Карлос явно должен проходить — причём проигрыши зачастую в двух сетах, опять же в отличие от Янника, борющегося до конца. Впрочем, со старта грунтового сезона в этом году Алькарас заиграл гораздо лучше и стабильнее и с тех пор уступил лишь дважды — Хольгеру Руне в финале «пятисотника» в Барселоне и Синнеру — в финале Уимблдона.

И в любом случае к очным поединкам Карлоса и Янника подобные поражения не относятся. Там испанец никогда не позволяет себе играть спустя рукава, выкладываясь по полной — и, безусловно, то же самое делает итальянец. Они каждый раз доводят друг друга до предела, заставляя показывать свой лучший теннис и находить какие-то решения, пути к спасению. Синнер не раз одерживал волевые победы над Алькарасом, уступая по партиям, Карлос вообще дважды выиграл с матчболов — причём оба раза на «Шлемах». Можно не сомневаться, что и сейчас нас ждёт зрелищный и очень напряжённый матч.

Артём Тайманов

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше