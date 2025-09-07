Тренером Медведева стал чемпион AO, победивший Сафина. Юханссон обыгрывал и Кафельникова

Томас Юханссон прекрасно известен болельщикам со стажем. Швед, в марте этого года отпраздновавший 50-летний юбилей, в 2002 году выиграл Australian Open, одержав в финале волевую победу над Маратом Сафиным, который — вот уж совпадение! — сейчас входит в команду Андрея Рублёва. В середине того сезона Юханссон добрался до седьмой строчки в рейтинге — это его личный рекорд. Как и Медведев, Томас лучше всего выступал на харде. На «Ролан Гаррос», к примеру, он не проходил дальше второго круга. За карьеру Юханссон завоевал девять титулов: четыре на харде, два на траве и три на ковре — последнее покрытие уже не используется в профессиональном теннисе.