Соболенко прокомментировала победу на US Open

«После финала Открытого чемпионата Франции (в котором Соболенко проиграла американке Кори Гауфф — прим. ред.) я решила: ладно, может быть, мне пора расслабиться, посмотреть на эти финалы и, возможно, чему-то научиться. Я не хотела, чтобы это повторялось снова и снова, — сказала Соболенко. — Все эти трудные уроки стоили этого».