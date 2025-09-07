Соболенко прокомментировала победу на US Open

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что поражение в финале Открытого чемпионата Франции помогло ей победить на US Open.
В ночь с субботы на воскресенье состоялся финал Открытого чемпионата США по теннису среди женщин, в котором Соболенко переиграла девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
«После финала Открытого чемпионата Франции (в котором Соболенко проиграла американке Кори Гауфф — прим. ред.) я решила: ладно, может быть, мне пора расслабиться, посмотреть на эти финалы и, возможно, чему-то научиться. Я не хотела, чтобы это повторялось снова и снова, — сказала Соболенко. — Все эти трудные уроки стоили этого».
Соболенко 27 лет. Эта победа стала для нее четвертой на турнирах Большого шлема, белоруска защитила титул чемпионки US Open. До нее это последний раз удавалось в 2014 году американке Серене Уильямс. Также Соболенко дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. Теперь на ее счету 21 титул в одиночном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).