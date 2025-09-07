Соболенко провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open

В финале первая ракетка мира обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (7:3).
27-летняя Соболенко завоевала четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) и в прошлом году также стала победительницей US Open.
