Соболенко провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open.

В финале первая ракетка мира обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (7:3).

27-летняя Соболенко завоевала четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) и в прошлом году также стала победительницей US Open.

