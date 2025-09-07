Ричмонд
Арина Соболенко рассказала, какая книга о работе мозга её невероятно впечатлила

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями о книге, которую прочитала после «Ролан Гаррос» — 2025.

Источник: Getty Images

«Называется “Волшебная лавка”. Она о мозге, очень интересно написана о настоящей истории о парне, который научился контролировать себя и не думать слишком много. Читать её было довольно легко, я многое поняла. Эта книга действительно помогла мне оставаться сосредоточенной и концентрироваться на правильных вещах, на важных моментах.

Я видела, как многие мои друзья читали эту книгу и рекомендовали её и говорили: “Боже мой, ты должна её прочитать. Невероятная книга, такая хорошая. Она о том, как работает мозг, и ты должна её прочитать. Она потрясающая”. Так что я подумала, что тоже должна прочитать её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

