Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас выиграл US Open и снова стал первой ракеткой мира

Испанец победил Янника Синнера и впервые с сентября 2023 года вернул себе статус первой ракетки мира. Алькарас и Синнер разыграли в этом сезоне три трофея «Большого шлема» — это первый случай в Открытой эре.

Источник: Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас второй раз в карьере выиграл US Open и вернул себе первое место в мировом рейтинге, победив в финале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке итальянца Янника Синнера.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Алькарас обыграл Синнера в десятый раз за 15 встреч.

Финал посетил президент США Дональд Трамп, начало встречи по соображениям безопасности задержали.

Итальянец и испанец стали первыми теннисистами в Открытой эре (с 1968 года), которые разыграли между собой три трофея «Большого шлема» за один сезон. Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а Синнер победил испанца в финале Уимблдона.

Синнер потеряет статус первой ракетки мира, который он удерживал на протяжении 65 недель. Алькарас не был на первом месте в ATP с сентября 2023 года.

За победу в Нью-Йорке Алькарас получит $5 млн призовых, Синнер — $2,5 млн.

Испанец выиграл US Open в 2022 году, по два раза становился чемпионом «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдона (2023, 2024).

Из россиян на US Open лучше всех выступил Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше