Алькарас выиграл US Open и снова стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас второй раз в карьере выиграл US Open и вернул себе первое место в мировом рейтинге, победив в финале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке итальянца Янника Синнера.
Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Алькарас обыграл Синнера в десятый раз за 15 встреч.
Финал посетил президент США Дональд Трамп, начало встречи по соображениям безопасности задержали.
Итальянец и испанец стали первыми теннисистами в Открытой эре (с 1968 года), которые разыграли между собой три трофея «Большого шлема» за один сезон. Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», а Синнер победил испанца в финале Уимблдона.
Синнер потеряет статус первой ракетки мира, который он удерживал на протяжении 65 недель. Алькарас не был на первом месте в ATP с сентября 2023 года.
За победу в Нью-Йорке Алькарас получит $5 млн призовых, Синнер — $2,5 млн.
Испанец выиграл US Open в 2022 году, по два раза становился чемпионом «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдона (2023, 2024).
Из россиян на US Open лучше всех выступил Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга.