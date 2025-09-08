Алькарас в ироничной манере отметил высокий уровень Синнера

«Хочу начать с Янника. То, что ты делаешь в этом сезоне, это просто невероятно. Ты показываешь высочайший уровень на турнире за турниром. Честно, я тебя в этом году видел чаще, чем собственную семью, господи! Это огромное удовольствие — делить с тобой корт, раздевалки, весь этот опыт. Я вижу, как ты прогрессируешь день ото дня, как усердно работаешь со своей командой. У тебя вокруг прекрасные люди. Так что хочу поздравить тебя со всем, чего ты достиг, и отдельно — с блестящей игрой на этой неделе», — сказал Алькарас в интервью на корте.