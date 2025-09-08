Алькарас в ироничной манере отметил высокий уровень Синнера

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас после победы в финале Открытого чемпионата США по теннису в ироничной манере отметил высокий уровень итальянца Янника Синнера, заявив, что стал видеть его чаще, чем собственную семью.
В ночь на понедельник Алькарас обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в финале US Open со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Счет в личных противостояниях стал 10−5 в пользу 22-летнего испанца. Алькарас завоевал шестой титул на турнирах Большого шлема в карьере.
«Хочу начать с Янника. То, что ты делаешь в этом сезоне, это просто невероятно. Ты показываешь высочайший уровень на турнире за турниром. Честно, я тебя в этом году видел чаще, чем собственную семью, господи! Это огромное удовольствие — делить с тобой корт, раздевалки, весь этот опыт. Я вижу, как ты прогрессируешь день ото дня, как усердно работаешь со своей командой. У тебя вокруг прекрасные люди. Так что хочу поздравить тебя со всем, чего ты достиг, и отдельно — с блестящей игрой на этой неделе», — сказал Алькарас в интервью на корте.
«Моя команда, моя семья. Мне невероятно повезло, что вы у меня есть. Я горжусь людьми, которые меня окружают. Спасибо вам за ваш титанический труд, которым вы меня поддерживаете и делаете лучше — и как спортсмена, и как человека. Все мои достижения — только ваша заслуга. Эта победа — не исключение. Она принадлежит вам так же, как и мне. Спасибо моей команде здесь и моей семье: брату, дяде, отцу. Я вас люблю. Мама, младшие братья, которые болели за меня дома, — я очень ценю вашу поддержку», — добавил теннисист.
Благодаря победе на US Open Алькарас вернется на первую строчку в обновленном рейтинге ATP в одиночном мужском разряде. Синнер удерживал лидерство на протяжении 65 недель начиная с 10 июня 2024 года. Алькарас в последний раз возглавлял рейтинг лучших теннисистов планеты в августе 2023 года.