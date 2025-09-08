Ричмонд
Тарпищев попал в базу «Миротворца»

Тарпищев попал в базу «Миротворца» за участие в турнирах в интересах России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев попал в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в международных соревнованиях в интересах РФ, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив базу данных сайта.

Тарпищев был внесен в базу в 2024 году. Причиной указано «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

При этом, ни один из топовых теннисистов — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Качанов, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, в базе «Миротворца» не значатся.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.

Действия владельцев сайта «Миротворец» критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

