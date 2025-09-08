Тарпищев попал в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.