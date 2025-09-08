Ричмонд
Дональда Трампа запечатлели сонным во время финала US Open

Дональд Трамп впервые за десять лет посетил финал US Open. Большинство болельщиков на его появление отреагировали гулом.

Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пришел на финал US Open, который состоялся в Нью-Йорке.

Главный матч последнего в сезоне турнира «Большого шлема» состоялся 7 сентября между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Из-за прибытия Трампа встреча была отложена на полчаса. Тысячи зрителей опоздали на игру из-за очередей, вызванных усиленными мерами безопасности. New York Times пишет, что на арене царили полная неразбериха и хаос.

Трамп впервые за десять лет посетил финал US Open. Трампа зрители на трибунах встретили смешанной реакцией, но, как сообщает New York Times, преимущественно гулом.

На трибуне Трамп был вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Матч продолжался четыре сета. В какой-то момент 79-летнего президента, который часто называет своего предшественника Байдена «сонным Джо», сфотографировали дремлющим.

Источник: Getty Images

Алькарас 7 сентября второй раз в карьере выиграл US Open и вернул себе первое место в мировом рейтинге, победив в финале турнира «Большого шлема» Синнера.

