Арина Соболенко высказалась об американских болельщиках на US Open

— Очень ценю. И я чувствую это все эти годы. Помню, как впервые приехала сюда, впервые вышла в финал. Публика была определённо не на моей стороне. Мне кажется, я действительно наладила хороший контакт с людьми. Они чаще видят меня в социальных сетях и лучше меня знают. С каждым годом поддержки становится всё больше, поэтому я с нетерпением жду следующих лет и надеюсь, что она будет ещё больше, чем в этот раз, — приводит слова Соболенко сайт WTA.